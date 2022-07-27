Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что все, что захватила россия на территории Украины – это никакие не "республики" или еще что-то там, а сугубо криминальные анклавы.

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"Война должна закончиться правильно, это понимают как наши партнеры, так и мы. Она должна закончиться следующим образом – никаких криминальных анклавов не должно быть на территории Украины, ведь это будет порождать бесконечную войну", – убежден Подоляк.

Три важных шага для окончания войны в Украине

По его словам, россияне из этих анклавов будут постоянно нас провоцировать и создавать кризисы, там будут процветать только реваншистские настроения, это во-первых.

Во-вторых, территориальная целостность Украины должна быть установлена там, где определена международным правом – то есть в рамках 1991 года, отмечает Подоляк. "Это принципиальный вопрос, ведь только там мы сможем закончить войну", – убежден советник Ермака.

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Третье и ключевое – репутация россии. Мы уже видим, что от репутации страны, как империи зла, которую надо бояться всем, практически ничего не осталось.

"Да, есть еще некоторые наши партнеры, которые до сих пор думают, что россия – мощное государство, с которым нужно вести переговоры. Но основная масса этнического и национального сообщества в Европе четко понимает, что российская "мощь" – ничто иное, как пузырь", – добавляет Михаил Подоляк.

Как считает советник главы Офиса президента, если россия проиграет и покинет наши территории, то они закроют себя "железным занавесом", и у них начнутся бунты и все эти другие вещи, что очень устраивает Украину и ЕС.

Детальнее об условиях окончания войны, которую начала россия против Украины: смотрите видео