Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що все, що захопила росія на території України – це ніякі не "республіки", чи ще щось там, а суто кримінальні анклави.

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"Війна має закінчитись правильно, це розуміють як наші партнери, так і ми. Вона має закінчитись так – жодних кримінальних анклавів не повинно бути на території України, адже це породжуватиме нескінченну війну", – переконаний Подоляк.

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За його словами, росіяни із цих анклавів будуть постійно нас провокувати й створюватимуть кризи, там процвітатимуть лише реваншистські настрої, це по-перше.

По-друге, територіальна цілісність України має бути встановлена там, де визначено міжнародним правом – тобто у рамках 1991 року, зазначає Подоляк. "Це принципове питання, адже тільки там ми зможемо закінчити війну", – переконаний радник Єрмака.

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Третє і ключове – репутація росії. Ми вже бачимо, що від репутації країни як імперії зла, якої треба боятись усім, практично нічого не залишилось.

"Так, ще є деякі наші партнери, які досі думають, що росія – потужна держава, з якою треба вести переговори. Але основна маса етнічних та національних спільнот у Європі чітко розуміє, що російська "потужність" – ніщо інше, як бульбашка", – додає Михайло Подоляк.

Як вважає радник глави Офісу президента, якщо росія програє і покине наші території, то вона опиниться за "залізною завісою" і там розпочнуться бунти, що дуже влаштовує Україну та світ.

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