Про це розповів 24 каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, сьогодні Україна має підтримку багатьох країн і цим варто скористатися.
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Що відомо про план
Подоляк зазначив, що в Україні йде конкретна контроперація проти окупанта. Запропонований ним план має 5 пунктів, серед яких – звільнення територій, знищення російської репутації, санкції, відкидання армії рф за територію України.
Це конкретні елементи плану, виходячи з того, як сьогодні розвивається війна,
– пояснив Подоляк.
Він наголосив, що Україна не може домовитись з агресором та закінчити Мінськ-3. Якщо зараз не завершити війну остаточно – вона відкладеться і через рік повториться те саме.
Подоляк про план звільнення України від окупантів: дивіться відео
"Сьогодні маємо унікальну ситуацію"
Подоляк наголосив, що нині багато країн, зокрема, Польща, Британія, Литва й навіть Франція з Німеччиною, стоять поруч із Україною та підтримують нас.
Сьогодні маємо унікальну ситуацію. Весь світ у шоці від обсягу й інтенсивності війни. "Особливо – Європа. Тому вони сьогодні внутрішньо абсолютно налаштовані та те, щоб нам допомагати,
– заявив він.
За словами Подоляка, ці країни бачать обсяг війни та емоційно переживають усе. Це дає нам надію, що ми отримаємо зброю, гроші, загалом будь-яку допомогу.
Якщо ж така війна, пояснив він, буде через рік, то у світу буде певне розчарування і ми не можемо розраховувати вже на подібну допомогу.
Тому, якщо вже ми сьогодні маємо таку інтенсивність бойових дій, то давайте, незалежно ні від чого, йдемо до правильного фіналу цієї війни. А він тільки один – жодного, підкреслюю, російського анклаву не може існувати на території України,
– наголосив Подоляк.
Адже, додав він, анклави – це кримінальні осередки, з яких постійно йтиме загроза нашій державності. Тому сьогодні потрібно поставити крапку на цьому.
Яка ситуація на Півдні та на Сході: останні новини
- Увечері 26 липня українців збурила інформація про те, що ЗСУ потужно вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Вранці 27 липня речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк удари по мосту підтвердила.
- Точний стан мосту, тобто зруйнований він чи пошкоджений, визначити неможливо, однак процес переправ окупантів тепер пошкоджено.
- Водночас одним із найзапекліших залишається Донецький напрямок. російські окупанти постійно атакують область. Станом на ранок 27 липня вони поцілили в готель у Бахмуті.
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