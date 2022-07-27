Про це розповів 24 каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, сьогодні Україна має підтримку багатьох країн і цим варто скористатися.

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Що відомо про план

Подоляк зазначив, що в Україні йде конкретна контроперація проти окупанта. Запропонований ним план має 5 пунктів, серед яких – звільнення територій, знищення російської репутації, санкції, відкидання армії рф за територію України.

Це конкретні елементи плану, виходячи з того, як сьогодні розвивається війна,

– пояснив Подоляк.

Він наголосив, що Україна не може домовитись з агресором та закінчити Мінськ-3. Якщо зараз не завершити війну остаточно – вона відкладеться і через рік повториться те саме.

Подоляк про план звільнення України від окупантів: дивіться відео

"Сьогодні маємо унікальну ситуацію"

Подоляк наголосив, що нині багато країн, зокрема, Польща, Британія, Литва й навіть Франція з Німеччиною, стоять поруч із Україною та підтримують нас.

Сьогодні маємо унікальну ситуацію. Весь світ у шоці від обсягу й інтенсивності війни. "Особливо – Європа. Тому вони сьогодні внутрішньо абсолютно налаштовані та те, щоб нам допомагати,

– заявив він.

За словами Подоляка, ці країни бачать обсяг війни та емоційно переживають усе. Це дає нам надію, що ми отримаємо зброю, гроші, загалом будь-яку допомогу.

Якщо ж така війна, пояснив він, буде через рік, то у світу буде певне розчарування і ми не можемо розраховувати вже на подібну допомогу.

Тому, якщо вже ми сьогодні маємо таку інтенсивність бойових дій, то давайте, незалежно ні від чого, йдемо до правильного фіналу цієї війни. А він тільки один – жодного, підкреслюю, російського анклаву не може існувати на території України,

– наголосив Подоляк.

Адже, додав він, анклави – це кримінальні осередки, з яких постійно йтиме загроза нашій державності. Тому сьогодні потрібно поставити крапку на цьому.

Зверніть увагу! Подоляк розповів про кроки, які наближають термін закінчення війни. Наразі не можна говорити про конкретні дати завершення війни, бо це математика й психологія війни. Вона постійно змінюється.

Яка ситуація на Півдні та на Сході: останні новини

Увечері 26 липня українців збурила інформація про те, що ЗСУ потужно вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Вранці 27 липня речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк удари по мосту підтвердила.

Точний стан мосту, тобто зруйнований він чи пошкоджений, визначити неможливо, однак процес переправ окупантів тепер пошкоджено.

Водночас одним із найзапекліших залишається Донецький напрямок. російські окупанти постійно атакують область. Станом на ранок 27 липня вони поцілили в готель у Бахмуті.

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