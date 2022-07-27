Про це для 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що перемовини з росією ніхто не розглядає.
До теми росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк
"Дивіться, прийшло 12 HIMARS й почався інший етап війни. Взагалі інший. Він суттєво змінює моє бачення того, як розвиватиметься війна. І таких нюансів багато", – зазначив Подоляк".
Треба виграти
За словами радника, коли в України будуть системи протиракетної оборони, то побачимо геть іншу ситуацію. Кожен такий крок дає оновлення терміну війни.
"Нам треба йти до кінця, бо домовлятися не можна. Я розумію, що є певна втома, є бажання закінчити все сьогодні, але ми не можемо, бо треба виграти. Це надвелике емоційне навантаження на нашу країну. Ми довго говорили, що сильні й вистоїмо. Доводимо, що можемо бути великою в історичному сенсі нацією. Не просто самі про себе це говоритимемо, а про нас це говоритиме історія", – сказав Подоляк.
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В Україні відбувається контроперація
Радник розповів, що наразі стоїть питання повернути всю територію України, але основні сили направлені на Херсон. Ключовим є постійне надходження зброї. Подоляк сказав, вже йде контрнаступ і деблокування.
Коли збільшуватиметься зброя, то звільнятимуть не один населений пункт, а одразу 10. Кількість вбитих росіян буде не 100 – 200, а тисяча людей. Ці речі характеризуватимуть процедуру звільнення України від окупанта. Але це йде, не зупиняється. Коли буде більше зброї, це виглядатиме ефектніше, щоб російська пропаганда показувала свої втрати, щоб і надалі деморалізувати. Вони мають бути в паніці,
– сказав Подоляк.
Він додав, що у нас йде конкретна контроперація. І там є такі пункти:
- звільнення територій;
- знищення російської репутації;
- санкції;
- відкидання окупанта за територію України.
"Це конкретні елементи плану з огляду на те, як розвивається війна. Ми не можемо домовлятися з росією. Якщо буде "Мінськ–3" – війну відкладуть. Ми можемо все закінчити, а через рік мати те саме", – наголосив Подоляк.
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