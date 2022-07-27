Про це у ексклюзивному стрімі 24 каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк. Він також зазначив, що нам про це доводиться постійно говорити та повторювати, аби люди не помилялися, коли дають оцінку тому, що відбувається в Україні.

Цивілізаційна прірва "Такі атаки мають бути щодня": росіяни цинічно радіють через удар по мирних українцях у Вінниці

"росія керується трохи іншими принципами, вони не є у нашій із вами системі координат. Пояснити їм, що не можна бити крилатими ракетами по мирному місту – неможливо. Навпаки, у їх очах кривава пелена і вони хочуть ще більше ракет", – зазначає радник глави ОП.

росіяни насолоджуються смертями, які вони бачать у прямому ефірі і вони дуже викладаються в це емоційно та грошима,

– переконаний Подоляк.

На думку Михайла Подоляка, пройде ще кілька тижнів-місцяів і тоді вже увесь світ точно зрозуміє, що у такому вигляді, як сьогодні – росія має перестати існувати.

Повний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео

Звіряче зловтішання "нєвіноватих рускіх" на ракетний удар по Вінниці

Цинізму росіян немає меж – вони радіють удару по Вінниці, внаслідок якого загинули понад 20 людей. Коментатори не лише схвалюють ракетний удар, а й бажають, аби такі атаки по українцях російське командування завдавало щогодини.

Деякі росіяни традиційно пишуть про "постановку", мовляв, російські солдати завдають ракетних ударів тільки по військових базах, іронізують, що тіла вбитих людей" притягли з Бучі".