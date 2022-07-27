Об этом в эксклюзивном стриме 24 каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он также отметил, что нам об этом приходится постоянно говорить и повторять, чтобы люди не ошибались, когда дают оценку происходящему в Украине.

Цивилизационная пропасть "Такие атаки должны быть каждый день": россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам в Виннице

"россия руководствуется немного другими принципами, они не в нашей с вами системе координат. Объяснить им, что нельзя бить крылатыми ракетами по мирному городу – невозможно. Наоборот, в их глазах кровавая пелена и они хотят еще больше ракет", – отмечает советник главы ОП.

россияне наслаждаются смертями, которые они видят в прямом эфире, и они очень выкладываются в это эмоционально и деньгами,

– убежден Подоляк.

По мнению Михаила Подоляка, пройдет еще несколько недель – месяцев, и тогда весь мир точно поймет, что в таком виде, как сегодня, россия должна перестать существовать.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Зверское злорадство "невиновных россиян" на ракетный удар по Виннице

Цинизму россиян нет предела – они радуются удару по Виннице, в результате которого погибли более 20 человек. Комментаторы не только одобряют ракетный удар, но и желают, чтобы такие атаки по украинцам российское командование наносило каждый час.

Некоторые россияне традиционно пишут о "постановке", мол, российские солдаты наносят ракетные удары только по военным базам, иронизируют, что тела убитых людей "притянули из Бучи".