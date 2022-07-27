Об этом 24 каналу сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что переговоры с россией никто не рассматривает.

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"Смотрите, пришло 12 HIMARS и начался другой этап войны. Вообще другой. Он существенно меняет мое видение того, как будет развиваться война. И таких нюансов много", – отметил Подоляк.

Надо выиграть

По словам советника, когда у Украины будут системы противоракетной обороны, то увидим совсем другую ситуацию. Каждый такой шаг дает обновление срока войны.

"Нам нужно идти до конца, потому что договариваться нельзя. Я понимаю, что есть определенная усталость, есть желание закончить все сегодня, но мы не можем, потому что нужно выиграть. Это сверхбольшая эмоциональная нагрузка на нашу страну. Мы долго говорили, что сильны и выстоим. Доказываем, что можем быть великой в историческом смысле нацией. Не просто сами будем это говорить, а за нас это будет говорить история", – сказал Подоляк.

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В Украине проходит контроперация

Советник рассказал, что сейчас стоит вопрос вернуть всю территорию Украины, но основные силы направлены на Херсон. Ключевым является постоянное поступление оружия. Подоляк сказал, что уже идет контрнаступление и деблокирование.

Когда будет увеличиваться оружие, то будут увольнять не один населенный пункт, а сразу 10. Количество убитых россиян будет не 100 – 200, а тысяча человек. Эти вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупанта. Но это уходит, не останавливается. Когда будет больше оружия, это будет выглядеть эффектнее, чтобы российская пропаганда показывала свои потери, чтобы и дальше деморализовать. Они должны быть в панике,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что у нас идет конкретная контроперация. И там есть следующие пункты:

освобождение территорий;

уничтожение русской репутации;

санкции;

отвержение оккупанта за территорию Украины.

"Это конкретные элементы плана, учитывая, как развивается война. Мы не можем договариваться с россией. Если будет "Минск-3" – войну отложат. Мы можем все закончить, а через год иметь то же самое", – подчеркнул Подоляк.

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