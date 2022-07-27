Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що велика та значна перемога відбудеться тільки тоді, коли останній окупант полишить українську землю, а вороже угрупування буде повністю розгромлене.
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"Сподіваємось, що під час активного контрнаступу ЗСУ чимало російських загарбників добровільно здадуться у полон, адже нам потрібно поповнювати наш обмінний фонд, щоб врятувати наших воїнів", – каже Петро Черник.
За словами військового експерта, передумови для хороших новин ми маємо, однак не варто поспішати та казати, що пастка замкнулася і противник не буде битися.
До окупантів дійде лише тоді, коли у них будуть величезні втрати, що потрібно забиратись. Це мають бути втрати, що сягають тисяч, а також сотні одиниць спаленої техніки,
– переконаний Черник.
"На превеликий жаль, я не є прихильником тези, що битви не буде. Вона буде, це станеться, тому маємо пам’ятати, що контрнаступальні дії – завжди важче, ніж оборона", – пояснює Петро Черник.
Детальніше про особливості контрнаступу у розмові із Петром Черником: дивіться відео
ЗСУ готуються до контрнаступу – що потрібно знати
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав 24 каналу, що масштабний контрнаступ ЗСУ на Півдні вже не за горами. Під час нього ЗСУ не збираються використовувати тактику, якої дотримується ворог – знищення міст на 90%. Тоді як ми будемо проводити деякі операції, які зараз обговорюють, щоб звільнити наші території з мінімальними втратами.
- Вже ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ завдали ударів по вкрай важливому стратегічному об'єкту – Антонівському мосту. Вранці 27 липня це підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
- Водночас речниця ОК "Південь" заявляла, що контрнаступ на Херсонщині вже є, але він відбувається в умовах тиші.