Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що велика та значна перемога відбудеться тільки тоді, коли останній окупант полишить українську землю, а вороже угрупування буде повністю розгромлене.

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"Сподіваємось, що під час активного контрнаступу ЗСУ чимало російських загарбників добровільно здадуться у полон, адже нам потрібно поповнювати наш обмінний фонд, щоб врятувати наших воїнів", – каже Петро Черник.

За словами військового експерта, передумови для хороших новин ми маємо, однак не варто поспішати та казати, що пастка замкнулася і противник не буде битися.

До окупантів дійде лише тоді, коли у них будуть величезні втрати, що потрібно забиратись. Це мають бути втрати, що сягають тисяч, а також сотні одиниць спаленої техніки,

– переконаний Черник.

"На превеликий жаль, я не є прихильником тези, що битви не буде. Вона буде, це станеться, тому маємо пам’ятати, що контрнаступальні дії – завжди важче, ніж оборона", – пояснює Петро Черник.

Детальніше про особливості контрнаступу у розмові із Петром Черником: дивіться відео

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