Критическая инфраструктура в зоне боевых действий уничтожена полностью

Враг не прекращает атаковать Луганщину, несмотря на то, что она уже почти полностью разрушена. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, в той части области, где проходили активные боевые действия, критическая инфраструктура разрушена на 100%. Системы снабжения газа, воды, электричества, канализации – все это нужно восстанавливать с нуля.

Что касается домов в городах, где-то 90% домов обстреляны, из них 70% – в критическом состоянии, их надо сносить и строить новые,

– добавил Гайдай.

Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину, темпы, которыми восстанавливалась Луганщина, были достаточно мощными, но сейчас количество разрушений значительно больше.

Соответственно, по оценке главы ОВА, чтобы восстановить регион полностью и, так сказать, "под ключ", нужно до 10 лет. В первую очередь, огромное количество времени нужно будет выделить на разминирование территории, ведь такой плотности обстрелов, как на Луганщине, не видела ни одна область Украины.

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