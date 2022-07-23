В Лисичанске ВСУ ликвидировали 50 оккупантов

Вооруженные Силы Украины еще раз доказывают захватчикам, что им время домой, впрочем, не все понимают и прислушиваются к этому, поэтому ВСУ помогают их – отправляют на родину в чёрных пакетах. Сегодня наши воины ликвидировали 50 российских оккупантов в Лисичанске, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Хлопок в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" в полсотни орков,

– отметил Гайдай.

По его словам, в момент удара в здании суда оккупанты проводили совещание. Таким образом, украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить штаб шестого полка второго армейского корпуса россии.

В заключение Гайдай подчеркнул, что Лисичанск – это Украина! Также подчеркнул, что не стоит проводить совещания в здании суда в такую жару.

Актуальные потери врага по состоянию на 23 июля

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 39 240 вражеских военных. Только за минувшие сутки было ликвидировано 240 российских оккупантов. Также наши военные сожгли немало техники противника. Потери в военной технике россиян выглядят так:

танков – 1708 единиц;

боевых бронированных машин – 3929 единиц;

артиллерийских систем – 864 единицы;

РСЗО – 253 единицы;

средства ПВО – 113 единиц;

самолетов – 221 единица;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 единиц;

крылатые ракеты – 167 единиц;

корабли/катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2820 единиц;

специальная техника – 72 единицы.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео