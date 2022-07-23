У Лисичанську ЗСУ ліквідували 50 окупантів
Збройні Сили України вкотре доводять загарбникам, що їм час додому, втім, не всі з них розуміють і прислуховуються до цього, тому ЗСУ допомагають їх – відправляють на батьківщину у чорних пакетах. Так, сьогодні наші воїни ліквідували 50 російських окупантів в Лисичанську, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків,
– зазначив Гайдай.
За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. У такий спосіб українським захисникам та захисницям вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу росії.
Наостанок Гайдай підкреслив, що Лисичанськ – це Україна! Також наголосив, що не варто проводити наради в будівлі суду в таку спеку..
Актуальні втрати ворога станом на 23 липня
З 24 лютого Збройні Сили України знищили вже 39 240 ворожих військових. Лише за минулу добу було ліквідовано 240 російських окупантів. Також наші військові спалили чимало техніки противника. Втрати у військовій техніці росіян виглядають так:
- танків – 1708 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 929 одиниць;
- артилерійських систем – 864 одиниці;
- РСЗВ – 253 одиниці;
- засоби ППО – 113 одиниць;
- літаків – 221 одиниця;
- гелікоптерів – 188 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 одиниць;
- крилаті ракети – 167 одиниць;
- кораблі / катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 одиниць;
- спеціальна техніка – 72 одиниці.
Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео