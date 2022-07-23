У Лисичанську ЗСУ ліквідували 50 окупантів

Збройні Сили України вкотре доводять загарбникам, що їм час додому, втім, не всі з них розуміють і прислуховуються до цього, тому ЗСУ допомагають їх – відправляють на батьківщину у чорних пакетах. Так, сьогодні наші воїни ліквідували 50 російських окупантів в Лисичанську, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків,

– зазначив Гайдай.

За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. У такий спосіб українським захисникам та захисницям вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу росії.

Наостанок Гайдай підкреслив, що Лисичанськ – це Україна! Також наголосив, що не варто проводити наради в будівлі суду в таку спеку..

Актуальні втрати ворога станом на 23 липня

З 24 лютого Збройні Сили України знищили вже 39 240 ворожих військових. Лише за минулу добу було ліквідовано 240 російських окупантів. Також наші військові спалили чимало техніки противника. Втрати у військовій техніці росіян виглядають так:

танків – 1708 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 929 одиниць;

артилерійських систем – 864 одиниці;

РСЗВ – 253 одиниці;

засоби ППО – 113 одиниць;

літаків – 221 одиниця;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 одиниць;

крилаті ракети – 167 одиниць;

кораблі / катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 одиниць;

спеціальна техніка – 72 одиниці.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео