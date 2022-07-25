Эту новость прокомментировал 24 каналу глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он говорит, что не знает, как можно быть такими деб**ами, это просто нация идиотов.
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По его словам, какой-то наемник по прозвищу "слон" сейчас, как удобрение, валяется где-то в Северодонецке, и в его честь оккупанты решили "переименовать" город.
Это просто кошмар. Они скоро будут Новотошковку в "Мотороловку" переименовывать или как? Мой мозг эту информацию воспринимать не может. Это какой-то маразм,
– высказался Гайдай.
Он говорит, что не понимает, куда эта страна с такими мощностями движется. "Илон Маск запускает в космос ракеты, а эти "Северослонецк" придумывают", – пошутил глава Луганской ОВА.
Гайдай о "переименовании" Северодонецка оккупантами: видео
К слову, ранее украинский журналист Денис Казанский в телеграме написал, что оккупанты решили заменить "Северодонецк" на "Северослонец". И все потому, что во время штурма города погиб русский боец с позывным "слон".
Оккупанты захватили Северодонецк: основное
- российское военно-политическое руководство поставило задачу захватить Луганскую и Донецкую области. Оккупанты хотели установить контроль над Северодонецком в первые дни лета, однако из-за сопротивления ВСУ переносили дату оккупации.
- Вражеские войска прорвались в Северодонецк в конце мая, после чего в городе велись ожесточенные уличные бои. Оккупанты уничтожили город, используя тактику выжженной земли.
- Украинские военные несколько недель обороняли город, но для сохранения жизни военных отошли на другие позиции. Вслед за Северодонецком ВСУ отступили из Лисичанска, потому что там враг пытался окружить наших защитников.
- россияне почти полностью захватили Луганскую область. Однако ВСУ продолжают держать оборону. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Украина контролирует небольшой участок в Луганской области, где гибнут российские оккупанты.
- Известно, что в боях за Лисичанск и Северодонецк россия потеряла не менее 7 000 солдат.