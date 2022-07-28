Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він також зазначив, що, на його думку, окупанти точно обрали сидіти в обороні на Херсонщині, адже цей регіон, хоч і не був у планах окупації, але є важливим для російських загарбників.

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На мою думку, вони обрали втримання Херсонщини, тому й зараз активно перекидають туди зброю і техніку. Окупантам важливо втримати Херсонську область саме через те, що її втрата може потягти за собою дуже серйозні політичні наслідки у москві,

– зазначає Попович.

За його словами, у разі розгрому на Херсонщині, російська еліта почне запитувати, навіщо взагалі це все було.

"Адже росіяни поклали в Україні силу-силенну своєї живої сили, а втрата Херсону, означатиме й втрату Нової Каховки – головного водного хабу, з якого регулюється подача води у Крим", – переконаний Денис Попович.

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