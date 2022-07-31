Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, сообщает 24 канал. Обстрелы продолжались почти всю ночь с перерывами.

Заметьте Не случайность, а продуманное убийство – Подоляк о гибели Вадатурского

Количество пострадавших может быть больше

Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские оккупанты обстреливали жилые районы города, из-за чего повреждены многие дома. Информацию о пострадавших уточняют. Пресс-офицер пояснил, что это связано с тем, что многие, которые получили травмы, не обращаются сразу к медикам за помощью.

Обстрел велся практически всю ночь с небольшими перерывами до утра,

– подчеркнул Плетенчук.

На местах вражеских ударов сейчас работают взрывотехники и эксперты-криминалисты.

Пресс-офицер Николаевской ОВА отказался предоставлять дополнительную информацию об обстоятельствах гибели бизнесмена и Героя Украины Алексея Вадатурского, однако подтвердил предварительные заявления советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка относительно того, что россияне попали в спальню, где находились бизнесмен и его супруга.

Николаев превращают в новый Мариуполь

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева эмоционально отреагировала на массированный обстрел Николаева и подчеркнула, что оккупанты пытаются сделать с городом то же, что и с Мариуполем – то есть уничтожить его.

Невозможно сдерживать слезы и безграничную ненависть! Ненависть к тем подонкам, которые пришли на нашу землю и убивают наших людей, наши города и села. Отрезали город от водоснабжения и уничтожают инфраструктуру,

– прокомментировала атаку Замазеева.

Глава облсовета подчеркнула, что на Николаев оккупанты выпустили около 40 ракет. Однако Замазеева подчеркнула, что никакие российские ракеты не сломают дух украинцев.

Также глава облсовета подчеркнула, что россия не сможет покорить Николаев, а наказание за каждую выпущенную ракету и за каждого погибшего обязательно будет.

Обратите внимание – детали мощного обстрела Николаева: смотрите видео