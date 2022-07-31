Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповів пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, повідомляє 24 канал. Обстріли тривали майже усю ніч з перервами.

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Кількість постраждалих може бути більшою

Дмитро Плетенчук повідомив, що російські окупанти обстрілювали житлові райони міста, через що пошкоджено багато будинків. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Пресофіцер пояснив, що це пов'язано з тим, що багато людей, які зазнали травм, не звертаються одразу до медиків за допомогою.

Обстріл вівся практично всю ніч з невеликими перервами до ранку,

– наголосив Плетенчук.

На місцях ворожих ударів зараз працюють вибухотехніки та експерти-криміналісти.

Пресофіцер Миколаївської ОВА відмовився надавати додаткову інформацію щодо обставин загибелі бізнесмена та Героя України Олексія Вадатурського, однак підтвердив попередні заяви радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка щодо того, що росіяни влучили у спальню, де перебували бізнесмен та його дружина.

Миколаїв перетворюють на новий Маріуполь

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва емоційно відреагувала на масований обстріл Миколаєва і наголосила, що окупанти намагаються зробити з містом те саме, що і з Маріуполем – тобто знищити його.

Неможливо стримувати сльози та безмежну ненависть! Ненависть до тих покидьків, які прийшли на нашу землю та вбивають наших людей, наші міста та села. Відрізали місто від водопостачання та нищать інфраструктуру,

– прокоментувала атаку Замазєєва.

Голова облради наголосила, що на Миколаїв окупанти випустили близько 40 ракет. Однак Замазєєва наголосила, що жодні російські ракети не зламають дух українців.

Також голова облради наголосила, що росія не зможе підкорити Миколаїв, а покарання за кожну випущену ракету та за кожного загиблого неодмінно буде.

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