Одного з таких вдалось затримати правоохоронцям. Ворог за допомогою інформації від чоловіка завдавав артилерійних і ракетних ударів по Миколаєву.

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Причетний до ракетних атак по Миколаєву

Правоохоронці провели слідство та виявили, яким чином чоловік інформує окупантів. Він за допомогою груп у соціальних мережах, а також месенджерах надсилав ворогові дані. Слідчі підкреслюють, що усіма цими сторінками керують російські спецслужби. Тож затриманий завдав чимало шкоди, "зливаючи" інформацію.



Чоловік у мережі зливав дані про ЗСУ на Миколаївщині / Фото СБУ



Чоловік у мережі зливав дані про ЗСУ на Миколаївщині / Фото СБУ



Чоловік у мережі зливав дані про ЗСУ на Миколаївщині / Фото СБУ



Чоловік у мережі зливав дані про ЗСУ на Миколаївщині / Фото СБУ

Зокрема він повідомляв ворогові, де саме розташована військова техніка ЗСУ. Не оминав увагою він і маршрути руху Миколаївщиною. Інформація, яку він на регулярній основі постачав ворогові, дозволяла з артилерії та ракет бити по обласному центру.

Важливо! Чоловікові наразі оголошено про підозру. Тож ми не можемо називати його винним. Залишається лиш очікувати на рішення суду, яке ґрунтуватиметься в тому числі на доказах, зібраних правоохоронцями.

Слідчі зауважили, що під час обшуку затриманого в нього вилучили мобільні телефони. Саме завдяки їм вдалось побачити та опублікувати частину повідомлень, які він надсилав ворогові.

Коригувальників затримують регулярно

Нагадаємо, що напередодні в Івано-Франківську СБУ затримала коригувальника вогню. Він працював на фсб і допомагав ворогові бити по важливих об'єктах.

Зауважимо, що чоловіка вдалось спіймати буквально на "гарячому". Він саме завершив збір даних для російських спецслужб. Але передати відомості коригувальнику не вдалось, адже правоохоронці завадили це зробити.

Як з'ясувалось, він отримав доручення від фсб. Йому необхідно було зібрати відомості про військові об'єкти в області, пересування ЗСУ, блокпости, ОВА, СБУ й інші державні органи. Також стало відомо, що його завербував мешканець Одеси, котрого напередодні теж затримали під час збору інформації для ворога.

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