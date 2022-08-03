СБУ викрила велику агентурну мережу російських окупантів, яка діяла одразу в кількох областях. Її організував зрадник з Одеси, якого окупанти російські куратори називали "Професор".

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Затримання коригувальника в Івано-Франківську

СБУ затримала мешканця Івано-Франківська, який вирішив зрадити Україну та стати на бік ворога. Його затримали на "гарячому" після збору даних для ворога, які він завдяки оперативності правоохоронців не встиг передати ворогу.

російська фсб дала йому доручення зібрати дані про військові об'єкти області, переміщення ЗСУ, блокпости та ОВА, СБУ та інші державні органи. Встановлено, що його на бік росіян перетягнув раніше завербований мешканець Одеси, якого також затримали просто під час збору даних для окупантів.

Слідство триває, СБУ встановлює усіх зрадників, які були причетними до цієї агентурної мережі росіян.

Війна росії з Україною: останні події

російські окупанти продовжують стягувати свої сили на Південь України. Вони можуть спробувати атакувати на кількох напрямках.

ООН почало розслідування масового вбивства полонених українських героїв в Оленівці. Відомо, що підлі росіяни також попросили про розслідування.

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