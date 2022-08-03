Так, минулої доби вони провели 9 атак з різних сторін і обстрілювали населені пункти та позиції українських військових. Запас сил і засобів російської армії у цьому районі залишається дуже великим. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Гайдай назвав напрямок, на якому російська армія зосередила свої основні сили

Ситуація в Авдіївці та Пісках складна

За його словами, перевага ворожих військ, зокрема й в артилерії, залишилася приблизно такою ж, як і під час штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. На це не повпливало те, що росіяни активно перекидають свої сили на Південь.

На сьогодні вони мають можливість зняти частину сил, і при цьому зберегти перевагу над нашими військами, чим вони і користуються,

– констатував Жданов.

Експерт зауважив, що між Авдіївкою та Пісками – дуже невелика відстань, і росіяни зосередили велику кількість військ на цих напрямках.

"Вчора (2 серпня – 24 канал) основні зусилля були зосереджені на Пісках, а біля Авдіївки вони отримали відсіч, зазнали втрат та відійшли. Тож Авдіївка поки що тримається, а от в Пісках було дуже гаряче", – додав він.

Чому росіяни тиснуть саме туди

За словами Жданова, лінія оборони, про яку йде мова, будувалася ще з 2014 року. Вона фактично вся залита бетоном, дуже сильно украплена та стоїть з першого дня війни.

У районі Авдіївка – Піски росіяни вбачають єдину можливість прорвати українську оборону для того, щоб далі захоплювати Донецьку область. Саме тому вони зосереджують такі зусилля на прориві цієї лінії оборони.

Крім того, на погляд військового експерта, шалений тиск на Авдіївку та Піски може здійснюватися й для того, щоб розтягнути українські сили та не дати нам перекинути частину сил резервів на Південнобузький напрямок. Тобто максимально розтягнути зусилля ЗСУ по всій лінії фронту.

Жданов пояснив, чому окупанти посилено тиснуть на Авдіївку та Піски: дивіться відео

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