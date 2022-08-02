Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку. Але шлях до головного міста пролягає через Луганщину, де ЗСУ міцно тримають оборону.

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Окупанти намагаються прорватися до Бахмута

У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмута,

– пише голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай каже, що успіху росіянам не варто чекати, адже в них порушений морально-психологічний стан. Окрім того, вони постійно втрачають своїх військових через марні атаки.

З отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю,

– зазначає Гайдай.

Яка ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Донецькому напрямку ворог зосереджується на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку окупанти обстріляли із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького, завдав авіаударів біля Серебрянки. Загарбники штурмували неподалік Івано-Дар'ївки, але ЗСУ відбили їх.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах 9 населених пунктів. Українські воїни відбили штурм росіян біля Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах Бахмута й Зайцевого тривають бої.

На Авдіївському напрямку були обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового, Нью-Йорка, Новобахмутівки та Красногорівки. ЗСУ відбили штурм ворога бідя Авдіївки, біля Пісків тривають бої.

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