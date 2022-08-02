Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку. Але шлях до головного міста пролягає через Луганщину, де ЗСУ міцно тримають оборону.
Зверніть увагу У Лисичанську окупанти за списками проводять обшуки та мародерять
Окупанти намагаються прорватися до Бахмута
У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмута,
– пише голова Луганської ОВА.
Сергій Гайдай каже, що успіху росіянам не варто чекати, адже в них порушений морально-психологічний стан. Окрім того, вони постійно втрачають своїх військових через марні атаки.
З отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю,
– зазначає Гайдай.
Яка ситуація на Донбасі за даними Генштабу
- На Донецькому напрямку ворог зосереджується на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- На Краматорському напрямку окупанти обстріляли із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького, завдав авіаударів біля Серебрянки. Загарбники штурмували неподалік Івано-Дар'ївки, але ЗСУ відбили їх.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах 9 населених пунктів. Українські воїни відбили штурм росіян біля Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах Бахмута й Зайцевого тривають бої.
- На Авдіївському напрямку були обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового, Нью-Йорка, Новобахмутівки та Красногорівки. ЗСУ відбили штурм ворога бідя Авдіївки, біля Пісків тривають бої.
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