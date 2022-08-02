російські окупанти досі не контролюють всю територію Луганської області, як хизувалися своїм пропагандистам. На захоплених територіях вони намагаються впровадити свої правила, які орієнтовані на пограбування мирних мешканців, а не налагодження мирного життя.

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Що відбувається в окупованому Лисичанську

У російських окупантів є списки усіх місцевих мешканців, за якими вони проводять обшуки. Ці ж списки вони мають на блокпостах на в'їздах у міста. Про це повідомили джерела 24 каналу у розвідці.

Про свідків під час обшуків росіяни не турбуються. Навпаки: якщо ніхто за ними не спостерігає, то вони крадуть найбільш цінні речі. Усе, що залишається, "виносять" місцеві.

Електрику окупанти тягнуть зі Старобільська. Комунальники проводять перевірку газових труб щодо можливості їх ремонту. Вони заявляють, що впораються до зими, але щодо цього є дуже великі сумніви.

Їжа в мирних людей поки що є завдяки запасам "гуманітарки", яку давала Україна. Свою "допомогу" вже почав возити й ворог. Відомо, що є проблеми з м'ясними продуктами, які стали розкішшю. Відновили роботу деякі дрібні магазини, товар завозять зі Старобільська.

Ніякого запуску нафтопереробного заводу, про який кричать росіяни, не буде. Людей змушують розгрібати завали желатинового заводу. Його теж ворог обіцяє "запустити", але це просто нереально.

Мобільний зв'язок у Лисичанську відсутній. Подекуди є мережа "лугаком", але з його допомогою зателефонувати на номери українських операторів неможливо. Інтернет у місті також повністю відсутній.

У приміщенні 14 школи окупанти почали оформлення "пенсій" так званого "лнр". Це "мінімалка" розміром близько 7 500 російських рублів. Щоправда, для її оформлення окупанти вимагають копії українського паспорта та ідентифікаційного номера, але яким чином їх зробити в місті, де просто немає електрики, вони мовчать.

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