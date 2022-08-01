Зокрема, у соцмережах розповіли історію загиблого окупанта, що родом із солнечногорська, передає 24 канал. За словами його дружини, у березні він підписав контракт і пішов "захищати Донбас". Щоправда, невідомо від кого.

До теми Не на війну, а у відрядження: російським поліцейським зупинили виплату бойових

Дружина окупанта нарікає на державу

У травні окупант загинув. Жінка добивалась від своєї влади повернення тіла загарбника. Однак процес не йшов. Так звані "компенсації" держава-агресорка теж забула виплатити. Хоча в солдата є двоє неповнолітніх дітей.

Дружина жаліється, мовляв, "вже не знає, куди звертатись". Однак росія й раніше кидала своїх людей у бій як "гарматне м'ясо". Тому очевидно, що справа марна. Після загибелі свої "герої" стають непотрібні цій країні.

Не на війну, а у "відрядження"

Це перший випадок, що показує ставлення росії до своїх же громаднян. Наприклад, раніше російському МВС скоротили зарплати поліцейських, яких відправили вчиняти воєнні злочини в Україну. Усі спецпідрозділи перевели на інший "режим роботи". Раніше поліцейських юридично вважали учасниками бойових дій, тож вони мали доплати та могли претендувати на статус ветеранів.

Тепер російські поліцейські юридично перебуватимуть не у зоні бойових дій, а просто "у відрядженні". Відтак на жодні доплати можуть не розраховувати. Кремль вдається до такої тактики не лише для економії, а й для того, щоб приховати втрати своїх військ. Річ у тім, що кількість загиблих загарбників досягає шалених позначок, а так росіяни у своїй намальованій статистиці зможуть "відмінусувати" низку солдат.

Може зацікавити – як окупанти перестріляли один одного: відео