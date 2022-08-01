В соцсетях рассказали историю погибшего оккупанта, родом из солнечногорска, передает 24 канал . По словам его жены, в марте он подписал контракт и пошел "защищать Донбасс". Правда, неизвестно от кого.

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Жена оккупанта сетует на государство

В мае оккупант погиб. Женщина добивалась от власти возвращения тела захватчика. Однако процесс не шел. Так называемые "компенсации" государство-агрессор тоже забыло выплатить. Хотя у солдата есть двое несовершеннолетних детей.

Жена жалуется, мол, "уже не знает, куда обращаться". Однако россия и раньше бросала своих людей в бой как "пушечное мясо". Поэтому очевидно, что дело глухо. После гибели "герои" становятся ненужными этой стране.

Не на войну, а в "командировку"

Это первый случай, показывающий отношение россии к своим же гражданам. К примеру, ранее в российском МВД сократили зарплаты для полицейских, которых отправили совершать военные преступления в Украину. Все спецподразделения перевели на другой режим работы. Ранее полицейских юридически считали участниками боевых действий, поэтому у них были доплаты и они могли претендовать на статус ветеранов.

Теперь российские полицейские будут юридически находиться не в зоне боевых действий, а просто "в командировке". Следовательно, им не стоит рассчитывать ни на какие доплаты. Кремль прибегает к такой тактике не только для экономии, но и для того, чтобы скрыть потери своих войск. Дело в том, что количество погибших захватчиков достигает безумных чисел, а так россияне в своей нарисованной статистике смогут "отминусовать" ряд солдат.

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