За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, поліцейських з росії використовували на війні з початку повномасштабного нападу, але юридично їх вважали учасниками бойових дій. Тому приписані до МВС путінські ординці мали відповідні доплати та могли претендувати на статус ветеранів.
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Попри те, що бойовики росгвардії, всіляких "Вимпелів" та СОБРів не є підготовленими до проведення військових операцій, командування залюбки використовувало їх як лінійні підрозділи.
Не отримуватимуть компенсацій у разі загибелі чи поранення
- Попри те, що воєнних злочинців з лав правоохоронних служб взагалі за російським законом не можна використовувати за кордоном, самих опричників путіна ця ситуація цілком задовільняла. Бо вони отримували серйозні доплати, а після лютнево-березневого фіаско перебували здебільшого на другій лінії оборони та в тилу.
- Останні місяці поліцейські-загарбники займалися зачистками українських міст на Півдні та, частково, на Донбасі. Їм ставили завдання патрулювати місцевість, шукати диверсантів та забезпечувати порядок на територіях, які окупувала росія.
- При цьому кожного дня російських поліцейські в Україні ставало все менше: то в казарму щось прилетить, то з партизанами зіштовхнуться.
- Однак якщо певну частку загиблих до липня росгвардійців та спецпризначенців росія визнавала тими, хто помер в Україні під час "спецоперації", нещодавно ця ситуація кардинально змінилася.
Кремлівське командування вирішило, що з середини липня всі російські поліцейські в Україні юридично перебуватимуть не у зоні бойових дій, а просто "у відрядженні". А це означає для них те, що бойових виплат віднині ніхто не дочекається. Як і компенсацій за поранення. Родичі ж загиблих російських поліцейських ніколи не зможуть обміняти життя "ваньки" на новеньку машину.
Короткотермінові контракти, які заключали з російським МВС ветерани поліції та добровольці, так само переоформили як службу у відрядженні. Ці зміни стосуються всіх "правоохоронців" з росії, яких закинули на нашу землю по ротації на 6 місяців.
Реакція особового складу поліціянтів на подібні зміни, звісно ж, була бурхливою. Бо держава їх у черговий раз обманула.
Зручний спосіб приховати втрати
З точки зору кремля подібна схема з оформленням є не тільки можливістю скоротити витрати на утримання власних окупаційних військ, але й способом приховати втрати. Адже за логікою москви, якщо той чи інший спецпризначенець за документами не бере участь у "спецоперації", а просто перебуває десь у відрядженні, то й помер він не у зоні бойових дій.
Через всі ці нюанси поліцейські з росії вигадали свою корупційну схему. За хабарі вони домовляються з керівниками військових частин, аби їх вписали у бойові накази чи розпорядження про залучення до спецзавдань в Україні. В такий спосіб опричники кремлівського старця юридично можуть довести, що вони дійсно брали участь у бойових діях.