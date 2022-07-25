За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, величезну кількість окупантів наказ про повернення застав безпосередньо у поїзді, адже вони не встигли навіть дістатися своїх домівок. До кількох тисяч воєнних злочинців представники командування доповіли про те, що їм терміново треба з'явитися у пунктах дислокації їх підрозділів.

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Подібну звістку майже всі окупанти зустріли з надзвичайним незадоволенням, бо керівництво обіцяло їм повноцінні відпустки після кількох місяців безперервної участі у виснажливих боях.

кремль знову всіх обманув

Термінове повернення на фронт всіх кадрових російських військових, яких відпускали на відпочинок додому, пов'язане не тільки із рішенням москви відновити наступальні дії.

У такий спосіб путінським ординцям не дали можливості написати рапорти на звільнення. Крім того, їм не потрібно буде сплачувати бойові, адже юридично вони досі значитимуться як ті, хто перебуває на відпочинку. Той факт, що "відпускники" насправді братимуть участь у спробах захопити українські землі, генералів не хвилює.

Деяким загарбникам офіцери середньої ланки чесно пояснили, що до кінця терміну відпусток вони юридично значитимуться як ті, хто добровольно залишився на фронті.

Подібне ставлення до особового складу з боку вищого керівництва нікого не здивувало, бо росіяни звикли до того, що на їх долю та бажання всім наплювати. Тим не менш, орки обурені настільки цинічним підходом, адже вони розраховували на те, що хоча б зможуть побачитися з родинами. Не встигли дістатися додому переважно мешканці Далекого Сходу. То ж левова частка таких бійців відверто проігнорувала наказ офіцерів.

Ніхто з тих, хто повернувся на фронт, не встиг нормально відпочити. Ба більше, деякі окупанти везли з собою кілограми намародереного в Україні золота, але через рішення командування "трофеї" їм довелося відправляти поштою.

Росіяни збирають до купи розбиті підрозділи

Через забаганку військово-політичного керівництва швидше почати повномасштабні атаки на критичних для них напрямках на Донеччині генералам довелося терміново збирати наступальні підрозділи з того, що вони мають станом на зараз – з напівпридатної для використання техніки та фізично та морально не готового до бою особового складу.

Звісно, це не означає, що окупаційні війська не будуть здатні продовжувати свою навалу на позиції захисників України, однак їх тиск вже не буде таким, як на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, цілком зрозуміло, що загарбники не мінятимуть тактику вогневого валу, а через знищення складів їх логістика до подібного поки що не відновилася.

Самі путінські ординці у спілкуванні між собою кажуть, що їх просто виганяють на смерть для імітації повномасштабних наступів, а ситуація може змінитися на їх користь лише тоді, коли командування вирішить всі серйозні питання з постачанням боєприпасів. Коли це може статися, загарбники поки не розуміють.