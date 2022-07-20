За даними джерел 24 каналу в розвідці, після того, як росія поклала на полях України свої боєздатні підрозділи, вся стратегія агресора почала полягати лише у закидуванні позицій ЗСУ "м'ясом". Такий підхід кремлівського командування до ведення війни неминуче призведе до тотальної поразки росії на полі бою.

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Якщо, звісно, бункерний диктатор не зможе в якийсь спосіб заморозити конфлікт чи якось повернути ситуацію на свою користь.

Поповнювати полки та батальйони ОРДЛО немає ким

Наразі ж ситуація на фронтах для росії складається зовсім не на її користь. Зрозуміло, що окупанти мають величезну кількість боєздатних сил та засобів для знищення українських міст, можуть надалі продовжувати страчувати свою армію завдяки нашій обороні та навіть спробувати просунутися глибше по нашій території.

Тим не менше, з урахуванням планів закріпитися на захоплених населених пунктах, а також намірів України звільнити свої землі, загарбникам потрібно чимале угруповання для оборони. Тому у генштабі росії намагаються водночас і виконати політичні вказівки сучасного Гітлера, і зберегти сили для стримання подальших українських контрнаступів. А з цим у росіян є серйозні проблеми.

Згідно з даними розвідки, боєздатні підрозділи так званих "народних міліцій" квазіреспублік ще на початку повномасштабної війни зазнали неймовірних втрат. Поповнювали свої угруповання російські проксі за рахунок резервістів, які станом на 20 липня також закінчилися. Це ж саме стосується полків та батальйонів, створених з мобілізованих. Вони слугували "гарматним м'ясом", яке швидко поповнювали завдяки численним мобілізаційним рейдам на Донеччині та Луганщині. Втім, наразі цей ресурс вичерпався майже повністю. Адже в останні тижні мобілізовували людей з інвалідністю, наркоманів та безхатченків.

Через те, що "республіки" перетворилися на територію без чоловіків, поповнювати полки та батальйони в ОРДЛО росіяни незабаром більше не зможуть.

В армію росії набирають всіх без відбору

Оскільки росія, аби продовжувати війну та боротьбу за путінські ідеї, постійно потребує поповнень особового складу окупаційної армії, прихована мобілізація там проводиться дуже активно. Тактика вогневого валу та просування до кордонів Донеччини та Луганщини вимагає від генералів безперервного потоку нових солдатів замість загиблих та поранених. Тому вже з початку червня у російських військкоматах взагалі припинили якийсь кадровий відбір потенційних смертників. Головний критерій при наборі в загарбницьку армію – здатність ходити.

Будь-кого, хто бажає підписати контракт та відправитися загинути в Україну, командування без зволікань везе на передову. Ба більше, з 18 липня за наказом вищих посадовців на війну почали примусово перекидати навіть тих військових, хто відмовився від участі у бойових діях.

У путіна не хвилюються через те, що в його військо попадають здебільшого ненавчені спеціалісти, що у них немає засобів захисту, аптечок та бронетехніки. Бо головне для кремлівського старця – продовження кривавої гри у "війнушку".

Оскільки ж потік бажаючих воювати поступово зменшується, навіть попри роботу бойової пропаганди, у росії обманом змушують воювати терміновиків. Крім того, для того, щоб закрити потреби у набранні потрібної чисельності війська, підписувати контракт пропонують мобілізованим у "ДНР" та "ЛНР". Мовляв, втрачати їм все одно нема чого, а на контракті буде і грошове забезпечення, і компенсація родичам у випадку загибелі. Від таких махінацій загальна кількість зведених російських військ, звісно, не змінюється, але полковники та генерали можуть відзвітувати про "добре виконану роботу".

У ПВК також зменшують вимоги до найманців

Численні російські приватні військові компанії також зазнали серйозних втрат у боях, через що також посилили набір найманців. Тому й на вулицях різних міст росії з'явилися оголошення про можливість заробити у лавах "елітних вагнерівців". Втім, якщо раніше у ПВК існував достатньо серйозний відбір: туди не брали людей без досвіду участі у бойових діях, з поганим здоров'ям та з потрібними військовими спеціальностями, то зараз ситуація змінилася. Віднедавна лави найманців почали поповнювати навіть тими, хто просто був на терміновій службі та згоден воювати "без зобов'язань та відповідальності".

Тож справи у російського війська насправді достатньо кепські. Попри те, що загарбники ще здатні скоїти на нашій території безліч воєнних злочинів, вбити тисячі цивільних та захисників України, з кожним днем армія загарбників перетворюється на зборище некваліфікованого "м'яса", яке вбиватиме та вмиратиме через бажання путіна здобути якісь геополітичні перемоги.