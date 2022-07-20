По данным источников 24 канала в разведке, после того, как россия положила на полях Украины свои боеспособные подразделения, вся стратегия агрессоров начала заключаться только в забрасывании позиций ВСУ "мясом". Такой подход кремлевского командования к ведению войны неизбежно приведет к тотальному поражению россии на поле боя.

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Если, конечно, бункерный диктатор не сможет каким-то образом заморозить конфликт или повернуть ситуацию в свою пользу.

Пополнять полки и батальоны ОРДЛО некем

Пока же ситуация на фронтах для россии складывается совсем не в ее пользу. Понятно, что оккупанты имеют огромное количество боеспособных сил и средств для уничтожения украинских городов, могут дальше продолжать стачивать свою армию о нашу оборону и даже попытаться продвинуться глубже по нашей территории.

Тем не менее, с учетом планов закрепиться на захваченных населенных пунктах, а также намерений Украины освободить свои земли, захватчикам нужна немалая группировка для обороны. Поэтому в генштабе россии пытаются одновременно выполнить политические указания современного Гитлера, и сохранить силы для сдерживания дальнейших украинских контрнаступлений. А с этим у россиян есть серьезные проблемы.

Согласно данным разведки, боеспособные подразделения так называемых "народных милиций" квазиреспублик еще в начале полномасштабной войны понесли невероятные потери. Пополняли свои группировки российские прокси за счет резервистов, по состоянию на 20 июля также закончившихся. Это же касается полков и батальонов, созданных из мобилизованных. Они служили "пушечным мясом", которое быстро пополняли благодаря многочисленным мобилизационным рейдам в Донецкой и Луганской областях. Впрочем, сейчас этот ресурс иссяк почти полностью. Ведь в последние недели мобилизовывали людей с инвалидностью, наркоманов и бездомных.

Из-за того, что "республики" превратились в территорию без мужчин, пополнять полки и батальоны в ОРДЛО россияне вскоре больше не смогут.

В армию россии набирают всех без отбора

Поскольку для продолжения войны и борьбы за путинские идеи россия постоянно нуждается в пополнении личного состава оккупационной армии, скрытая мобилизация там проводится очень активно. Тактика огневого вала и продвижение к границам Донбасса и Луганщины требует от генералов непрерывного потока новых солдат вместо погибших и раненых. Поэтому уже с начала июня в российских военкоматах вообще прекратили кадровый отбор потенциальных смертников. Главный критерий при наборе в захватническую армию – способность ходить.

Любого, кто хочет подписать контракт и отправиться погибнуть в Украину, командование без промедлений везет на передовую. Более того, с 18 июля по приказу высших должностных лиц на войну начали принудительно перекидывать даже тех военных, кто отказался от участия в боевых действиях.

У путина не волнуются из-за того, что его войска попадают в большинстве своем необученные специалисты, что у них нет средств защиты, аптечек и бронетехники. Ибо главное для кремлевского старца – продолжение кровавой игры в "войнушку".

Поскольку поток желающих воевать постепенно уменьшается даже несмотря на работу боевой пропаганды, в россии обманом заставляют воевать срочников. Кроме того, для того чтобы закрыть потребности в наборе нужной численности войска, подписывать контракт предлагают мобилизованным в "ДНР" и "ЛНР". Мол, терять им все равно нечего, а на контракте будет и денежное довольствие, и компенсация родственникам в случае гибели. От таких махинаций общее количество основных российских войск, конечно, не меняется, но полковники и генералы могут отчитаться о "хорошо проделанной работе".

В ЧВК также уменьшают требования к наемникам

Многочисленные российские частные военные компании также понесли серьезные потери в боях, из-за чего также усилили набор наемников. Потому и на улицах разных городов россии и появились объявления о возможности заработать в рядах "элитных вагнеровцев". Впрочем, если раньше в ЧВК существовал достаточно серьезный отбор: туда не принимали людей без опыта участия в боевых действиях, с плохим здоровьем и с нужными военными специальностями, то сейчас ситуация изменилась. С недавних пор ряды наемников начали пополнять даже теми, кто просто служил срочную службу и согласен воевать "без обязательств и ответственности".

Так что дела у российского войска действительно достаточно плохи. Несмотря на то, что захватчики способны совершить на нашей территории множество военных преступлений, убить тысячи гражданских и защитников Украины, с каждым днем армия захватчиков превращается в сборище неквалифицированного мяса. Которое будет убивать и умирать из-за желания путина одержать какие-то геополитические победы.