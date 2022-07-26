Раніше російські окупанти вихвалялися своїм пропагандистам, що захопили Луганську область та вийшли аж на її адміністративні кордони. Ворог з усіх сил приховує, що активні бої продовжуються, а його втрати зростають і немає жодної надії зупинити цей процес.

Читайте також У Повітряних силах озвучили нову загрозу від російських окупантів

Ліквідація окупантів у Лисичанську

Нашим героям вдалося завдати потужного удару по російських окупантах в Лисичанську, який вони називали "своїм". Воїни ЗСУ отримали інформацію з міста та здійснили влучний удар. Окупанти повідомили про 12 омонівців, які вирішили скористатися квитками на концерт Кобзона.

Список бійців омону, які стали "хорошими росіянами" / Фото СтратКом ЗСУ

Наші героїчні воїни нагадують окупантам – кожен сантиметр нашої землі буде горіти в них під ногами, і подібні "подарунки" будуть зненацька заставати їх, де б вони не намагалися сховатися.

Війна росії з Україною: останні новини

Допомога західних партнерів для боротьби України з російськими окупантами з кожним днем набирає обертів. Німеччина надала ЗСУ реактивні системи залпового вогню MARS-II.

росіяни здійснили масштабний ракетний обстріл Одещини. Для атаки ворог задіяв 10 літаків.

Дивіться також – ворог стягує важке озброєння до окупованого Херсона: відео