Для обстрілу Одещини окупанти використовували авіацію різних типів. Найбільше ракет було випущено по Затоці. Про це під час брифінгу розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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Подробиці обстрілу Одеської області 26 липня

Для бомбардування Одещини літаки використовували винищувачі Су-35 та Су-30, а також дальні бомбардувальники Су-22 та М-30.

Спершу було завдано ударів літаками Су-35 та Су-30 з акваторії Чорного моря. О пів на п’яту трьома літаками було завдано ударів ракетами Х-59, вилетіли п'ять ракет. Переважно Одеська область, район Затоки,

– розповів Ігнат.

Після цього близько п'ятої ранку одразу 10 дальніх бомбардувальників Су-22 та М-30 вилетіли з району базування у російській Шайковці (що на Північ від України), перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22.

Також Юрій Ігнат розповів, що росіяни намагаються заплутати наші сили ППО, навіть якщо працюють артилерією. Тож постійно роблять залпи.

Руйнування досить суттєві

Нагадаємо, зранку 26 липня російські військові вчергове завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Білгород-Дністровського та Одеського районів. На щастя, жертв немає. Але є значні руйнування:

Через обстріл у курортному селищі у Білгород-Дністровському районі зруйновано 5 житлових будинків, а також пошкоджено понад 15 баз відпочинку, 60 дачних дільниць та близько 80 торгівельних павільйонів.

Також під вогнем окупантів опинилось селище в Одеському районі. Значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер.

У цих населених пунктах не було жодних військових об'єктів: прокуратура відкрила справу

Прокурори Одеської обласної прокуратури та Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війн. Вилучені уламки ракет направлять на експертизи.

На місці подій працюють прокурори Одеської обласної прокуратури, Білгород-Дністровської окружної прокуратури, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники.