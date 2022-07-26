Про це 24 каналу розповів журналіст із Миколаєва Олександр Матюшенко. Він також зазначив, що доволі сильно постраждала міська котельня, а саме – її приміщення, але комунальники вже працюють над відновленням пошкодженого.

До теми останнього обстрілу Посипалась стіна: у Миколаєві показали наслідки "прильоту" в одну із котелень міста

"Внаслідок іншого влучання у автотранспортне підприємство, постраждали гаражі та будівлі, що були призначення саме для ремонту автомобілів, майже всі вікна вибило ударною хвилею", – розповідає кореспондент.

За його словами, що окупанти намагались вдарити по Миколаєву 18 ракетами – це були снаряди Х-59 та снаряди із ЗРК С-300, що призначені для ураження повітряних цілей, аж ніяк не для атаки по містах.

Як повідомляли у ОК "Південь", по Миколаєву сьогодні били, як з акваторії Чорного моря, так і з території тимчасово окупованої Херсонщини,

– ділиться Олександр Матюшенко.

Як повідомляє місцевий журналіст, не тільки Миколаїв страждає від ворожого вогню, на жаль. Майже щодня "прилітає" і на територію наших громад, відтак, окупанти обстріляли Широківську та Березнегнуватську громади.

Детальніше про масований обстріл Півдня 26 липня 2022 – дивіться відео

Обстріл Миколаєва та області

Окупанти вели удари по Миколаївщині авіацією. Голова місцевої ОВА Віталій Кім розповів, що в Миколаєві сталося потрапляння боєприпасів та їх уламків в об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Окрім того, росіяни намагалися уразити портову інфраструктуру Миколаєва. На щастя, постраждалих внаслідок атаки попередньо немає.

У Миколаївському районі під вогнем опинився об'єкт інфраструктури. А в Баштанському – окупанти обстріляли район села Червона Долина.

Зверніть увагу, що вночі та під ранок 26 липня окупанти завдали масованих ударів по Україні. Вони обстріляли також Харківщину, Дніпропетровщину та Одещину.