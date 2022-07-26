Об этом 24 каналу рассказал журналист из Николаева Александр Матюшенко. Он также отметил, что изрядно пострадала городская котельная, а именно – ее помещения, но коммунальщики уже работают над восстановлением повреждений.

По теме последнего обстрела Посыпалась стена: в Николаеве показали последствия "прилета" в одну из котельных города

"В результате другого попадания в автотранспортное предприятие пострадали гаражи и здания, предназначенные именно для ремонта автомобилей, почти все окна выбило ударной волной", – рассказывает корреспондент.

По его словам, оккупанты пытались ударить по Николаеву 18 ракетами – это были снаряды Х-59 и снаряды из ЗРК С-300, предназначенные для поражения воздушных целей, вовсе не для атаки по городам.

Как сообщали в ОК "Юг", по Николаеву сегодня били как из акватории Черного моря, так и с территории временно оккупированной Херсонщины,

– делится Александр Матюшенко.

Как сообщает местный журналист, не только Николаев страдает от вражеского огня, к сожалению. Почти ежедневно "прилетает" и на территорию наших общин, оккупанты обстреляли Широковскую и Березнеговатскую общины.

Подробнее о массированном обстреле Юга 26 июля 2022 года – смотрите видео

Обстрел Николаева и области

Оккупанты вели удары по Николаевщине из авиации. Глава местной ОВА Виталий Ким рассказал, что в Николаеве произошло попадание боеприпасов и их обломков в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

Кроме того, россияне пытались попасть в портовую инфраструктуру Николаева. К счастью, пострадавших в результате атаки предварительно нет.

В Николаевском районе под огнем оказался объект инфраструктуры. А в Баштанском – оккупанты обстреляли район села Червоная Долина.

Обратите внимание, что ночью и под утро 26 июля оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Они также обстреляли Харьковщину, Днепропетровщину и Одесчину.