Часть котельной потерпела разрушения, посыпалась стена. Соответствующие фото опубликовал мэр Николаева Александр Сенкевич.
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Одна из котельных в Николаеве повреждена
Сегодня во время обстрела повредилась одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания,
– говорится в сообщении.
По состоянию на данный момент коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб. Подготовка к отопительному сезону продолжается.
Здание частично разрушено / Фото с телеграма Александра Сенкевича
Обстрел Николаева и области
оккупанты били по Николаевской области авиацией. Глава местной ОВА Виталий Ким рассказал, что в Николаеве произошло попадание боеприпасов и их обломков в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.
Кроме того, россияне пытались поразить портовую инфраструктуру Николаева. К счастью, пострадавших в результате атаки предварительно нет.
В Николаевском районе под огнем оказался объект инфраструктуры. А в Баштанском – оккупанты обстреляли район села Червоная Долина.
Обратите внимание, что ночью и под утро 26 июля оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Они также обстреляли Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.