Частина котельні зазнала руйнувань, посипалась стіна. Відповідні фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Одна з котелень в Миколаєві пошкоджена

Сьогодні під час обстрілу пошкодилася одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі,

– мовиться в повідомленні.

Станом на зараз комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює завдані збитки. Підготовка до опалювального сезону продовжується.



Будівля частково зруйнована / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

Обстріл Миколаєва та області

Окупанти гатили по Миколаївщині авіацією. Голова місцевої ОВА Віталій Кім розповів, що в Миколаєві сталося потрапляння боєприпасів та їх уламків в об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Окрім того, росіяни намагалися уразити портову інфраструктуру Миколаєва. На щастя, постраждалих внаслідок атаки попередньо немає.

У Миколаївському районі під вогнем опинився об'єкт інфраструктури. А в Баштанському – окупанти обстріляли район села Червона Долина.

Зверніть увагу, що вночі та під ранок 26 липня окупанти завдали масованих ударів по Україні. Вони обстріляли також Харківщину, Дніпропетровщину та Одещину.

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