Ранее российские оккупанты хвастались своим пропагандистам, захватившим Луганскую область и вышедшим на ее административные границы. Враг изо всех сил скрывает, что активные бои продолжаются, а его потери растут, и нет никакой надежды остановить этот процесс.

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Ликвидация кафиров в Лисичанске

Нашим героям удалось нанести мощный удар по русским оккупантам в Лисичанске, который они называли "своим". Воины ВСУ получили информацию из города и нанесли точный удар. Оккупанты сообщили о 12 омоновцах, которые решили воспользоваться билетами на концерт Кобзона.

Список бойцов омона, ставших "хорошими россиянами" / Фото СтратКом ВСУ

Наши героические воины напоминают кафирам – каждый сантиметр нашей земли будет гореть у них под ногами, и подобные "подарки" будут неожиданно заставлять их, где бы они ни пытались скрыться.

Война россии из Украины: последние новости

Помощь западных партнеров для борьбы Украины с российскими оккупантами с каждым днем набирает обороты. Германия предоставила ВСУ реактивные системы залпового огня MARS-II.

россияне совершили масштабный ракетный обстрел Одесщины. Для атаки враг задействовал 10 самолетов.

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