російські окупанти дуже ретельно планували швидке захоплення України. І хоч всі їхні плани накрилися мідним тазом, здаватися та відмовлятися від окупації наших земель вони не збираються.

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Хто готував напад на Україну та план швидкої окупації

Як повідомив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого планували 120 офіцерів 5 служби фсб та 40 працівників гур. Від російських диктатор владімір путін отримув план про бліцкриг та стратегію швидкого захоплення влади в Україні.

фсб-шники мали двід 5 до 10 завербованих агентів в Україні, від яких отримували дані про політичну нестабільність та суспільне невдоволення. Загалом у списку фсб понад 1000 таких осіб. Вони заявляли росіянам, нібито українці готові бачити у Києві маріонетку з москви.

Грозєв розповів, що саме 5 служба фсб відповідала за війну проти України. У багатьох офіцерів, які брали участь у плануванні нападу, є дипломатичний імунітет, ще частина працювала під прикриттям.



Що стосується працівників гру, то в них не було чітко окреслених завдань, тому вони займалися усім потроху. Зараз же до війни з Україною росіяни залучають усі сили.

Наприклад, відділ 29155 — це приблизно 50 осіб, які раніше займалися переважно диверсіями та вбивствами в Європі — зараз займаються тільки Україною. Швидше за все, так і з іншими відділами, — повідомив Грозєв.

гру-шники до війни мали 300 агентів в Україні, частина з яких після 24 лютого відмовилася з ними працювати. Одного з них, який був працівником СБУ, вони викрали та вбили, щоб залякати інших.

Що стосується служби зовнішньої розвідки росіян, то до неї немає жодної довіри через провал у прогнозуванні реакції світу на вторгнення росії в Україну. Окупанти сподівалися на "стурбованість", а отримали потужну санкційну відповідь й збройне підсилення ЗСУ.

росіяни визнали Bellingcat "небажаним"

окупантам не дуже подобається чути правду про себе та свої провали, тому вони вирішили заборонити видання та розслідувачів, які про це говорять. Bellingcat та The Insider вони вже внесли у список "небажаних" джерел у росії.

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