Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении. Но путь в главный город проходит через Луганскую область, где ВСУ крепко держат оборону.

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оккупанты пытаются прорваться в Бахмут

У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута.

– пишет глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай говорит, что успеха россиянам не стоит ждать, ведь у них нарушено морально-психологическое состояние. Кроме того, они постоянно теряют своих военных из-за напрасных атак.

С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвет. Как вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием,

– отмечает Гайдай.

Какая ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Донецком направлении враг сосредотачивается на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звановки и Донецкого, нанес авиаудары возле Серебрянки. Захватчики штурмовали неподалеку от Ивано-Дарьевки, но ВСУ отбили их.

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах 9 населенных пунктов. Украинские воины отбили штурм россиян возле Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районах Бахмута и Зайцева продолжаются бои.

На Авдеевском направлении были обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового, Нью-Йорка, Новобахмутовки и Красногоровки. ВСУ отбили штурм врага возле Авдеевки, около Песков продолжаются бои.

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