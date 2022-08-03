Окрім того, росіяни завдали авіаударів по 8 населених пунктах, що розташовані на межі Донеччини та Луганщини. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на зведення місцевих обласних військових адміністрацій.

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На Луганщині вдалося відбити 9 спроб ворожого штурму

Росіяни проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев'ять спроб штурму окупантів, які вимушені були відійти,

– мовиться в повідомленні.

Вночі зафіксували 3 мінометні обстріли та ще 6 атак – з реактивних систем залпового вогню.

росіяни атакували Донеччину з різних видів зброї

За добу окупанти обстріляли житлові райони Авдіївки, Бахмута, Карлівки, Красногорівки, Мар'їнки та Пісків. росіяни гатили з танків, мінометів, артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град".

Унаслідок ворожої атаки на Донеччину загинуло 4 людей, ще 7 мирних жителів поранені. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває обов'язкова евакуація населення.

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