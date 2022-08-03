Кроме того, россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам, расположенным на границе Донетчины и Луганщины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сводки местных областных военных администраций.

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В Луганской области удалось отразить 9 попыток вражеского штурма

Россияне проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые вынуждены были отойти,

– говорится в сообщении.

Ночью зафиксировали 3 минометных обстрела и еще 6 атак – из реактивных систем залпового огня.

россияне атаковали Донетчину из разных видов оружия

За сутки оккупанты обстреляли жилые районы Авдеевки, Бахмута, Карловки, Красногоровки, Марьинки и Песков. россияне били из танков, минометов, артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град".

В результате вражеской атаки на Донетчину погибли 4 человека, еще 7 мирных жителей ранены. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Продолжается обязательная эвакуация населения.

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