Так, за прошедшие сутки они провели 9 атак с разных сторон и обстреливали населенные пункты и позиции украинских военных. Запас сил и средств российской армии в этом районе остается очень большим. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Ситуация в Авдеевке и Песках сложная

По его словам, преимущество вражеских войск, в том числе и в артиллерии, осталось примерно таким же, как и во время штурма Северодонецка и Лисичанская. На это не отразилось то, что россияне активно перекидывают свои силы на Юг.

На сегодняшний день они имеют возможность снять часть сил, и при этом сохранить преимущество над нашими войсками, чем они и пользуются.

– констатировал Жданов.

Эксперт отметил, что между Авдеевкой и Песками очень небольшое расстояние, и россияне сосредоточили большое количество войск на этих направлениях.

"Вчера (2 августа – 24 канал) основные усилия были сосредоточены на Песках, а возле Авдеевки они получили отпор, понесли потери и отошли. Поэтому Авдеевка пока держится, а вот в Песках было очень горячо", – добавил он.

Почему россияне давят именно туда

По словам Жданова, линия обороны, о которой идет речь, строилась еще с 2014 года. Она фактически вся залита бетоном, очень сильно укреплена и стоит с первого дня войны.

В районе Авдеевка – Пески россияне видят единственную возможность прорвать украинскую оборону для того, чтобы дальше захватывать Донецкую область. Вот почему они сосредоточивают такие усилия на прорыве этой линии обороны.

Кроме того, по мнению военного эксперта, безумное давление на Авдеевку и Пески может осуществляться и для того, чтобы растянуть украинские силы и не дать нам перебросить часть сил резервов на Южнобужское направление. То есть максимально растянуть усилия ВСУ по всей линии фронта.

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