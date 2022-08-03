Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, наши бойцы отбили вражеские штурмы в нескольких районах.
Важно Враг готовится к прорыву на Криворожском направлении, – Хлань
Речь идет о районе Берестового, а также направления:
- Владимировка – Яковлевка,
- Покровское – Бахмут,
- Владимировка – Соледар,
- Видродження – Кодема,
- Видродження – Зайцево,
- Семигорье – Кодема,
- Доломитное – Семигорье.
Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантами потери и отбросили назад,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет.
На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.
Где еще враг хотел наступать
Враг пытался вести наступление в направлениях:
- Новоселовка Вторая –Красногоровка,
- Спартак – Авдеевка,
- Васильевка – Красногоровка,
- Минеральное – Авдеевка,
- Донецк – Пески.
Однако захватчики успеха не имели и были вынуждены отойти. Такая же ситуация была и в направлении Белогорки.
Враг терпит колоссальные потери в войне против Украины
Вооруженные силы Украины продолжают очищать украинскую землю от пришедших к нам с войной захватчиков. С 24 февраля они ликвидировали 41350 врагов. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных сражений.
Потери врага в технике
- танков – 1774 (+6),
- боевых бронированных машин – 4022 (+8),
- артиллерийских систем – 939 (+3),
- РСЗО – 259 (+0),
- средства ПВО –118 (+1),
- самолетов – 223 (+0),
- вертолетов – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
- крылатые ракеты – 180 (+6),
- корабли – 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),
- специальная техника – 83 (+1).
Предыдущий день для ВСУ был успешен по охоте на крылатые ракеты. Их наши защитники сбили 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков и 8 боевых бронированных машин.
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