Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он подчеркнул, что атаки российской армии постоянно отражаются украинскими защитниками.

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"Оккупанты начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении"

Хлань отметил, что у херсонцев сейчас наблюдается достаточно высокий подъем настроения. Ведь уже более месяца на херсонском фронте есть стратегические успехи ВСУ.

Так оккупанты начинают якобы готовиться к прорыву на Криворожском направлении, выходу на границы Херсонской области,

– заявил он.

По словам Хланя, россияне пытаются делать это постоянно.

Захватчики готовятся к прорыву на Криворожском направлении: смотрите видео

"Атаки оккупантов постоянно отбиваются"

Депутат Херсонского облсовета отметил, что сводка официального командования "Юг" свидетельствует, что атаки противника постоянно обиваются.

И враг отбрасывается еще дальше на самые невыгодные позиции,

– рассказал Хлань.

Он добавил, что количество освобожденных от россиян населенных пунктов постоянно увеличивается, как бы противник ни пытался выходить на админграницы Херсонской области.

Кстати говоря! Оккупанты врут, что удар ВСУ по железнодорожному мосту в Херсоне никак не повлияет на ход войны. Как утверждает министерство обороны Великобритании, сейчас государство-агрессор не сможет восстановить железнодорожное сообщение. Это приведет к дефициту продовольствия, которым обеспечивали оккупантов с территории Крыма.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Украинские войска имеют успехи на Юге. Это подтверждают и специалисты из Института американского изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.

Морские пехотинцы провели удачные контрнаступательные действия на Херсонском направлении. В плену оказались 11 врагов: 1 офицер, 1 прапорщик и сразу 9 мобилизованных в так называемой "республике" донецких боевиков.

Вооруженные силы Украины ежедневно показывают отличные результаты работы в Херсонской области. На сегодняшний день уже официально подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены от оккупантов.

Обратите внимание – в Херсонской области может начаться большая битва за правый берег: смотрите видео