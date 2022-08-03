Как утверждает министерство обороны Великобритании, сейчас государство-агрессор не сможет восстановить железнодорожное сообщение. Это приведет к дефициту продовольствия, которым снабжали российских оккупантов с территории Крыма.

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Шансов на восстановление железнодорожного сообщения практически нет

Британская разведка говорит, что железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом разрушено. По их данным, россияне сейчас не смогут восстановить поврежденную инфраструктуру.

В результате украинского удара по российскому поезду с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины очень маловероятно, что россиянам удастся восстановить железнодорожное сообщение Херсона с Крымом,

– говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что вместо поврежденного Антоновского моста Россия создала временную переправу. Сейчас ее используют в гражданских целях, однако со временем переправа будет служить и для опрокидывания войск и материально-технического обеспечения.

Кстати говоря. По словам советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя, ВСУ могли атаковать Антоновский мост в Херсоне именно тогда, когда российские оккупанты переправляли им технику. Поэтому, по всей видимости, кроме уничтожения непосредственно стратегически важного для оккупантов пути, украинские защитники ликвидировали и часть личного состава противника.

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Антоновский мост – это переправа, соединяющая Херсон с оккупированными частями левобережья. Для россиян объект имеет стратегическую ценность, поскольку именно им они доставляют во временную оккупированную Херсонщину боеприпасы и продовольствие. Впервые о важности сообщения британская разведка написала 20 июля.