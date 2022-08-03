Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, хотя россияне продолжают перебрасывать войска на Херсонщину, об их наступлении речь не идет.

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"В разрезе того, что наши Вооруженные Силы уже имеют определенное преимущество на линии столкновения и в уничтожении тыловых запасов врага, оккупант все же перебрасывает свои силы, и как раз десантные подразделения. То, что сообщается, идет усиление, несмотря на разрушенные логистические транспортные артерии, снабжения и оружия, и боекомплектов из Крыма", – сказал он.

Хлань добавил, что оккупанты усиливаются, чтобы увеличить свои оборонные возможности через продвижение ВСУ. По его словам, наши защитники продолжают уничтожать военную инфраструктуру россии на Херсонском направлении: наносят удары по складам, мостам и дорогам.

Хотя россияне продолжают перебрасывать войска на Херсонщину, об их наступлении речь не идет. Им бы сначала пополнить запасы того, что было и уже уничтожено,

– отметил Хлань.

Планы врага в Украине:

Ранее Вадим Скибицкий заявлял, что россия формирует еще одну ударную группировку для войны в Украине. Это происходит в Белгородской области.

На временно оккупированных территориях россияне готовятся к псевдореферендуму. Они уточняют списки избирателей и даже открыли "участки".

При этом в российской армии – значительная нехватка кадров. Наемников ищут в странах Центральной Азии и даже в тюрьмах.

Оккупанты перебрасывают большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. Впоследствии их планируют использовать против ВСУ на Юге Украины.

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