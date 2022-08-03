Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За його словами, хоч росіяни продовжують перекидати війська на Херсонщину, про їхній наступ не йдеться.

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"У розрізі того, що наші Збройні Сили вже мають певну перевагу на лінії зіткнення і у знищенні тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої сили, і якраз десантні підрозділи. Те, що повідомляється, – іде підсилення, незважаючи на зруйновані логістичні транспортні артерії, постачання і зброї, і боєкомплектів з Криму", – сказав він.

Хлань додав, що окупанти підсилюються, щоб збільшити свої оборонні можливості через просування ЗСУ. За його словами, наразі наші захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру росії на Херсонському напрямку: завдають удари по складах, мостах та дорогах.

Хоч росіяни продовжують перекидати війська на Херсонщину, про їхній наступ не йдеться. Їм би спочатку поповнити запаси того, що було та вже знищено, –

зазначив Хлань.

Плани ворога в Україні:

Раніше Вадим Скібіцький заявляв, що росія формує ще одне ударне угруповання для війни в Україні. Це відбувається у Бєлгородській області.

На тимчасово окупованих територіях росіяни готуються до псевдореферендумів. Вони уточнюють списки виборців та навіть відкрили "дільниці".

При цьому в російській армії – значний брак кадрів. Найманців шукають у країнах Центральної Азії та навіть у в'язницях.

Окупанти перекидають велику кількість військ на територію окупованого Криму. Згодом їх планують використати проти ЗСУ на Півдні України.

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