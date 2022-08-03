Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За його словами, хоч росіяни продовжують перекидати війська на Херсонщину, про їхній наступ не йдеться.

Читайте також Українські воїни знищили підрозділ псковських десантників

"У розрізі того, що наші Збройні Сили вже мають певну перевагу на лінії зіткнення і у знищенні тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої сили, і якраз десантні підрозділи. Те, що повідомляється, – іде підсилення, незважаючи на зруйновані логістичні транспортні артерії, постачання і зброї, і боєкомплектів з Криму", – сказав він.

Хлань додав, що окупанти підсилюються, щоб збільшити свої оборонні можливості через просування ЗСУ. За його словами, наразі наші захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру росії на Херсонському напрямку: завдають удари по складах, мостах та дорогах.

Хоч росіяни продовжують перекидати війська на Херсонщину, про їхній наступ не йдеться. Їм би спочатку поповнити запаси того, що було та вже знищено, –
зазначив Хлань.

Плани ворога в Україні:

Вас може зацікавити: Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Херсонщині – відео