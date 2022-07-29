Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Він наголосив, що росії не вдалося створити 16 добровольчих батальйонів майже в кожному регіоні.

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За підтвердженими даними, на середину липня в росії сформували лише 8 батальйонів, а це недостатньо.

Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, росія прийняла рішення створити третій окремий армійський корпус. Зараз його формують в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати у війні проти України,

– сказав Скібіцький.

Він наголосив, що в планах росіян сформувати цей корпус вже до середини серпня.

Також Вадим Скібіцький заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів окупаційних військ росії офіцерськими кадрами.

За його словами, вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України. Його змістили.

"За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна", – зазначив він.

Представник розвідки розповів, що окупанти у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І така ж проблема виникла при формуванні третього армійського корпусу та інших підрозділів.

На думку Скібіцького, для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, росіяни вимушені присвоювати звання "молодший лейтенант" сержантам.

Що відомо про ідею формування 16 батальйонів в росії

Раніше Вадим Скібіцький говорив, що формування цих 16 ворожих БТГр відбувається безпосередньо через російські військкомати та під контролем росії.

За його словами, росія планувала набрати близько 4 тисяч осіб у кожному регіоні, зокрема у Криму, Москві, Санкт-Петербурзі та інших.

Крім цих 16 батальйонів, росія формувала ще один корпус у Нижньогородській області – від 10 до 15 тисяч осіб. У розвідці не відкидають ймовірності перекидання їх на війну проти України.

Також, за даними американського Інституту вивчення війни, у росії почали набирати добровольців для участі у війні проти України. З них будуть сформовані окремі батальйони.

Водночас колишній працівник СБУ Іван Ступак вважає, що росії складно оголосити загальну мобілізацію. "Навіть із законом про розбронювання матрезерву я не впевнений, що росія витягне військову кампанію", – вважає він.

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