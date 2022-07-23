Вони дійсно можуть нашкребти необхідну кількість. Про це в ефірі 24 каналу заявив ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.
Важливо Наступають повільніше, ніж передбачалося, – військовий експерт про "оперативну паузу" росіян
За його словами, в росії багато різних людей, які мають підстави, щоб погодитися йти воювати в Україну.
Когось гроші цікавлять, когось пральна машинка. Сусід привіз і той: "а я що гірший? я теж хочу привезти". Когось пропаганда зʼїла повністю. Тобто різні є мотиви й тому, я думаю, що можна нашкребти,
– повідомив Іван Ступак.
Якість цих військових
Він пригадав російський ролик, де вони показували свою десантуру, що приїхала в Гостомель. Проте таких військ вже не буде.
"Кількість – так. Проте по якості те, що було російське "бест оф зе бест", – його вже немає. Воно точно вже не зʼявиться найближчі 5 – 6 років", – додав Ступак.
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