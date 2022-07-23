Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він також зазначив, що досвід таких переправ вже відомий під Білогорівкою, ми знаємо, що може статись із понтонним мостом, якщо не пригнічена артилерія.

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"За допомогою високоточної зброї, нам вдалося знищити ворожі склади із боєкомплектами та зі зброєю, саме тому такої глобальної активізації бойових дій, ми вже не спостерігаємо зараз", – зазначає експерт.

За словами Поповича, також дуже важливим є те, що ми вже знищили чимало командних пунктів росіян. Система російської армії – чітко йде по вертикалі, саме тому ліквідація командних пунктів суттєво змінює справу.

Ми порушили, як логістичні зв'язки, так і тилове забезпечення, тому зараз ворог намагається наступати набагато повільніше, аніж ми це передбачали, ще буквально 10 днів тому,

– пояснює військовий експерт.

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ЗСУ кілька разів били по Антонівському мосту – чому це крах для росіян

Збройні Сили України 19 липня завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що наші військові знищили позицію ППО поблизу мосту. А також укріплення поблизу споруди, в якому сиділи її охоронці.