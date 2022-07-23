Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он также отметил, что опыт таких переправ уже известен под Белогоровкой, мы знаем, что может произойти с понтонным мостом, если не подавлена артиллерия.
К слову Артерию россиян перекрыли, – военный эксперт об ударах по Антоновскому мосту
"С помощью высокоточного оружия нам удалось уничтожить вражеские склады с боекомплектами и с оружием, именно поэтому такой глобальной активизации боевых действий мы уже не наблюдаем сейчас", - отмечает эксперт.
По словам Поповича, также очень важно то, что мы уже уничтожили немало командных пунктов россиян. Система российской армии – четко идет по вертикали, поэтому ликвидация командных пунктов существенно меняет дело.
Мы нарушили как логистические связи, так и тыловое обеспечение, поэтому сейчас враг пытается наступать гораздо медленнее, чем мы это предполагали, еще буквально 10 дней назад,
– объясняет военный эксперт.
Военный эксперт о важности высокоточного вооружения: смотрите видео
ВСУ несколько раз били по Антоновскому мосту – почему это крушение для россиян
Вооруженные Силы Украины 19 июля нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что наши военные уничтожили позицию ПВО вблизи моста . А также укрепление у здания, в котором сидели его охранники.
- В британской разведке отмечают, что российские захватчики испытывают значительную проблему с боеприпасами , ведь их линии снабжения достаточно уязвимы. Среди причин – как и повреждение Антоновского моста, так и то, что украинские артиллеристы начали наносить прицельные удары далеко в тылу врага. Следовательно, оккупанты были вынуждены перенести свои склады подальше от линии фронта, что значительно усложняет их поставку на передовую.
- Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что в случае подрыва Антоновского моста враг может остаться без путей для отступления .