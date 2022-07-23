Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, из-за повреждения моста оккупанты испытывают значительные логистические трудности.

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Значение Антоновского моста

Как сообщил Попович, в целом россияне могут использовать 3 основных переправы через Днепр. Это Антоновский мост, плотина ГЭС в Новой Каховке и железнодорожный мост.

"Антоновский мост – это артерия, которая помогает обеспечивать оккупационные войска запасами благодаря автомобильному транспорту", – объяснил военный эксперт.

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По его словам, захватчики подвозили через мост боеприпасы и горюче-смазочные материалы, вывозили раненых.

Если мост сейчас поврежден так, что там могут ездить только легковые автомобили, эта артерия практически перекрыта. Он сейчас находится под огневым контролем ВСУ,

– подчеркнул Попович.

"Разрушать мост нет смысла"

Эксперты отмечают, что нужно как можно скорее уничтожить Антоновский мост, чтобы прекратить подкормку вражеских войск перед контрнаступлением ВСУ.

По мнению Поповича, сделать это очень сложно.

Разрушать его нет никакого смысла. Надо сделать так, чтобы по нему невозможно было ездить,

– подчеркнул он.

По словам военного эксперта, достаточно еще нескольких обстрелов и попаданий, чтобы даже легковые автомобили не смогли ездить по мосту из-за повреждений.

Возможная судьба моста

Попович добавил, что уничтожать мост не стоит еще из тех соображений, что украинцам придется восстанавливать его после освобождения Херсона.

Ведь ВСУ активно подталкивают оккупантов к жесту доброй воли, то есть заставляют их покинуть оккупированные территории Херсонщины.

Я думаю, они (россияне – 24 канал) подорвут Антоновский мост во время своего отступления,

– предположил военный эксперт.

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