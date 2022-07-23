россияне минируют районы, граничащие со Снегиревкой и Зеленодольском. Об этом сообщает американский Институт изучения войны 22 июля.
Обратите внимание Запустили 13 ракет: возле Кропивницкого россияне попали в военный аэродром, есть жертвы
оккупанты минируют берега Ингульца
российские войска минуют дороги и берега реки Ингулец в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском, что свидетельствует о том, что российские войска могут готовиться к возможному контрнаступлению Украины в этом районе,
– говорится в сообщении.
В общем, значительных успехов оккупанты на Юге не достигли. Они пытались продвинуться в направлениях Малая Сейдеминуха – Андреевка и Давидов Брод – Белогорка. Однако безрезультатно, ведь украинские воины успешно отбросили врага.
ВСУ продолжают уничтожать врага
В Институте говорят, что украинские силы продолжают угрожать российским опорным пунктам логистики вдоль Южной оси.
22 июля украинские войска уничтожили пять российских опорных пунктов и два российских склада боеприпасов в районе Зелендольска и Скадовска Херсонской области.
Обратите внимание Тысяча оккупантов попали в котел на Херсонщине, – Арестович рассказал подробности
Вас может заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте от Генштаба ВСУ: смотрите видео