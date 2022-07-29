Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Он отметил, что россии не удалось создать 16 добровольческих батальонов почти в каждом регионе.

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По подтвержденным данным, к середине июля в россии сформировали только 8 батальонов, а это недостаточно.

Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий россия приняла решение создать третий отдельный армейский корпус. Сейчас его формируют в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять в войне против Украины,

– сказал Скибицкий.

Он отметил, что в планах россиян сформировать этот корпус уже к середине августа.

Также Вадим Скибицкий заявил о катастрофической неукомплектованности боевых подразделений оккупационных войск россии офицерскими кадрами.

По его словам, высший командный эшелон российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте касательно оккупации Украины. Его сместили.

"По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и из радиоперехватов, мы видим, что нехватка офицерских кадров просто катастрофическая", – отметил он.

Представитель разведки рассказал, что оккупанты в своих разговорах говорят, что в подразделениях или вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. Такая же проблема возникла при формировании третьего армейского корпуса и других подразделений.

По мнению Скибицкого, для того чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, россияне вынуждены присваивать звание "младший лейтенант" сержантам.

Что известно об идее формирования 16 батальонов в россии

Ранее Вадим Скибицкий говорил, что формирование этих 16 вражеских БТГр происходит непосредственно через российские военкоматы и под контролем россии.

По его словам, россия планировала набрать около 4 тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге и других.

Кроме этих 16 батальонов, россия формировала еще один корпус в Нижегородской области – от 10 до 15 тысяч человек. В разведке не исключают вероятности переброски их на войну против Украины.

Также, по данным американского Института изучения войны, в россии начали набирать добровольцев для участия в войне против Украины. Из них будут сформированы отдельные батальоны.

В то же время, бывший работник СБУ Иван Ступак считает, что россии сложно объявить общую мобилизацию. "Даже с законом о разбронировании матрезерва я не уверен, что россия вытянет военную кампанию", – считает он.

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